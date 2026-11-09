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Value-Stars-Kolumne

DAX: Wird jetzt die Bremse gelöst?

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DAX: Wird jetzt die Bremse gelöst? | Finanzen.net

Mit den US-Midterm-Wahlen haben sich die Rahmenbedingungen an den Märkten deutlich verändert. Das könnte gut sein für den DAX und für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,267.19 EUR 446.83 EUR 1.73 %
News | Analysen
Value-Stars-Deutschland-Index
277.10 EUR 3.60 EUR 1.32 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

  [...]

Die Midterm-Wahlergebnisse haben den DAX kurzzeitig in Richtung des Allzeithochs getrieben. Und das durchaus zu Recht, denn das wiederkehrende Störfeuer der US-Politik war eine zentrale Bremse für das deutsche Wirtschaftswachstum. Hier könnte jetzt Besserung in Sicht sein. Aber reicht das, damit der Aufschwung endlich mehr Fahrt aufnimmt?

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Bildquellen: finanzen.net

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