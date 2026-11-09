DAX: Wird jetzt die Bremse gelöst?
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Mit den US-Midterm-Wahlen haben sich die Rahmenbedingungen an den Märkten deutlich verändert. Das könnte gut sein für den DAX und für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
[...]Die Midterm-Wahlergebnisse haben den DAX kurzzeitig in Richtung des Allzeithochs getrieben. Und das durchaus zu Recht, denn das wiederkehrende Störfeuer der US-Politik war eine zentrale Bremse für das deutsche Wirtschaftswachstum. Hier könnte jetzt Besserung in Sicht sein. Aber reicht das, damit der Aufschwung endlich mehr Fahrt aufnimmt?
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