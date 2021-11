Einhell: Die nächste Prognoseanhebung

Es läuft weiter wie geschmiert bei Einhell, schon zum dritten Mal in diesem Jahr hebt unser Depottitel die Jahresprognose an. Statt der zuletzt angepeilten 830 bis 850 Mio. Euro sollen nunmehr 880 Mio. Euro umgesetzt und dabei eine Rendite vor Steuern (EBT) in Höhe von ca. 8,5 % (bislang: 8,0 %) erzielt werden. Grund für den zunehmenden Optimismus ist, dass [...]

