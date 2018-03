ElringKlinger: Auf Erholungskurs

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 bis Ende des Jahres 2017 einen Kurszuwachs von 107% verzeichnet hat.

Mit den Jahreszahlen für 2017 bestätigt der Autozulieferer seinen Anspruch, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Organisch legte der Umsatz um kräftige 8,1 % auf 1,67 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis kam nur leicht auf 141,8 Mio. Euro voran (Vj. 140,4 Mio.), dafür verantwortlich waren aber im Wesentlichen Einmal­aufwendungen für ein neues ERP-System sowie das "Luxusproblem" weiterhin sehr hoher Kundenabrufe im nordamerikanischen Markt, die zu Kapazitäts­engpässen führten. Zwar sollen diese Effekte auch 2018 anhalten, dennoch gibt sich der Vorstand optimistisch, insbesondere weil sich der Konzern nach dem Verkauf der defizitären Hug-Gruppe nun auf die Zukunftsfelder Leichtbau und Elektro­mobilität konzentrieren will und durch die Abstoßung des Verlustbringers Kosteneinsparungen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwarten seien. Mit einem KGV um 10 und über 3 % Dividenden­rendite hat die Aktie weiterhin Erholungs­potenzial.

ElringKlinger ist Mitglied im Valuestars-Index, seit der Erstaufnahme im Februar 2018 hat die Aktie ohne Berücksichtigung von Dividenden um 6,7 % an Wert verloren (Stand 19.03., 7.35 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessenkonflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):



- Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

- Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: ElringKlinger

- In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: ElringKlinger

Hinweis: Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenzportfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr und der erfolgsabhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).