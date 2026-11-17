Euro: Hilfe für die europäische Konjunktur
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Nach einer massiven Aufwertung in 2025 korrigiert der Euro jetzt deutlich zum US-Dollar. Für die deutsche Konjunktur und die Aktienmärkte ist das hilfreich.
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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Der Höhenflug des Euro gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr, als das Misstrauen gegen die Politik der Trump-Regierung hochkochte, war neben den US-Zöllen ein weiterer starker Belastungsfaktor für die europäische Konjunktur. Doch in den letzten Monaten hat sich hier eine klare Trendwende vollzogen – mit einer deutlichen Abwertung des Euro. Die Geldpolitik dürfte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. [...]
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