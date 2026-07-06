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Value-Stars-Kolumne

Euro: Wie ist der kräftige Dämpfer zu deuten?

Euro: Wie ist der kräftige Dämpfer zu deuten?

Mit der erratischen und drastischen Politik von Donald Trump sind auch die Schwankungen am Devisenmarkt größer geworden. Zuletzt hat der Dollar wieder deutlich aufgewertet, ist das ein gutes Zeichen?

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der erodierende Dollarkurs zum Euro war ein Warnzeichen für die Politik von Donald Trump. In den letzten Monaten haben sich die Vorzeichen aber umgekehrt. So hat der Dollar seit seinem Mehrjahrestief im Februar wieder deutlich aufgewertet. Jetzt zeichnet sich sogar eine mittelfristige Trendwende zugunsten der US-Währung ab. Wie ist diese Entwicklung zu deuten? [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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