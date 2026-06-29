Gesco: Umsatz- und Gewinnprognose bekräftigt

Value-Stars-Kolumne

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Die Aktie von Gesco, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, dümpelt weiter auf niedrigem Niveau. Das könnte sich ändern, wenn sich abzeichnet, dass das Unternehmen die anvisierten Steigerungen erreicht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Bei Gesco hat die Hauptversammlung stattgefunden, die eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie beschlossen hat. Viel wichtiger waren aber die Ausführungen des Vorstands zur weiteren Geschäftsentwicklung. Detailliert wurde vorgestellt, mit welchen Maßnahmen das Wachstum und die Profitabilität in den einzelnen Beteiligungen verbessert werden. [...]

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