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Value-Stars-Kolumne

Gold: Die Nagelprobe

08.06.26 16:12 Uhr

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Gold: Die Nagelprobe | finanzen.net

Gold ist immer noch in der Konsolidierungsphase. Finanzinvestoren haben zuletzt schon wieder überwiegend gekauft, aber jetzt rückt erstmal die Notenbankpolitik in den Fokus.

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der Goldpreis hat vom Allzeithoch, das im Januar nach einer dynamischen Rally bei knapp 5.600 US-Dollar markiert wurde, in der Spitze um 27 % korrigiert, aktuell beträgt der Abstand zum Hoch immer noch fast 20 %. Rein technisch ist die Konsolidierung damit sehr weit fortgeschritten. Aber wie sind die fundamentalen Aussichten? Im Prinzip günstig, aber es gibt eine große Unbekannte [...]

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