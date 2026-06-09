Gold: Die Nagelprobe
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Gold ist immer noch in der Konsolidierungsphase. Finanzinvestoren haben zuletzt schon wieder überwiegend gekauft, aber jetzt rückt erstmal die Notenbankpolitik in den Fokus.
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Der Goldpreis hat vom Allzeithoch, das im Januar nach einer dynamischen Rally bei knapp 5.600 US-Dollar markiert wurde, in der Spitze um 27 % korrigiert, aktuell beträgt der Abstand zum Hoch immer noch fast 20 %. Rein technisch ist die Konsolidierung damit sehr weit fortgeschritten. Aber wie sind die fundamentalen Aussichten? Im Prinzip günstig, aber es gibt eine große Unbekannte [...]
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