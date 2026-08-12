Gold: Starke Treiber für das Comeback
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Bei Gold geht es wieder aufwärts. Und es spricht einiges dafür, dass das nicht nur ein kurzer Rebound ist.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
[...]Nach dem Anstieg auf neue Allzeithochs bei mehr als 5.500 US-Dollar je Unze in Q1 hat sich der Goldpreis eine ausgeprägte Konsolidierung gegönnt, die mit einem Rückgang auf rund 4.000 US-Dollar im Juni/Juli einhergegangen ist. Doch auf dem Niveau gelang die Bodenbildung und anschließend dann eine größere Kurserholung. Diese scheint fundamental gut untermauert.
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