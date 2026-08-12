DAX 26.383 -0,7%ESt50 6.475 -0,2%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,15 +0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.124 +0,4%Euro 1,1594 +0,1%Öl 90,7 +1,5%Gold 4.438 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Value-Stars-Kolumne

Gold: Starke Treiber für das Comeback

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Gold: Starke Treiber für das Comeback | finanzen.net

Bei Gold geht es wieder aufwärts. Und es spricht einiges dafür, dass das nicht nur ein kurzer Rebound ist.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,438.04 USD -18.11 USD -0.41 %
News
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
298.15 EUR 2.95 EUR 1 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

  [...]

Nach dem Anstieg auf neue Allzeithochs bei mehr als 5.500 US-Dollar je Unze in Q1 hat sich der Goldpreis eine ausgeprägte Konsolidierung gegönnt, die mit einem Rückgang auf rund 4.000 US-Dollar im Juni/Juli einhergegangen ist. Doch auf dem Niveau gelang die Bodenbildung und anschließend dann eine größere Kurserholung. Diese scheint fundamental gut untermauert.

Weiterlesen auf value-stars.de

 

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.