Gold: Starke Treiber für das Comeback

Value-Stars-Kolumne

Bei Gold geht es wieder aufwärts. Und es spricht einiges dafür, dass das nicht nur ein kurzer Rebound ist.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

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Nach dem Anstieg auf neue Allzeithochs bei mehr als 5.500 US-Dollar je Unze in Q1 hat sich der Goldpreis eine ausgeprägte Konsolidierung gegönnt, die mit einem Rückgang auf rund 4.000 US-Dollar im Juni/Juli einhergegangen ist. Doch auf dem Niveau gelang die Bodenbildung und anschließend dann eine größere Kurserholung. Diese scheint fundamental gut untermauert.

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