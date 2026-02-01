Gold: The sky is the limit

Value-Stars-Kolumne

Gold hat eine bemerkenswerte Rally hingelegt und zwischendurch sogar die Marke von 5.500 US-Dollar überschritten. Seitdem durchläuft der Markt eine Konsolidierung.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die massive Goldrally der letzten Monate kulminierte Ende Januar in einem Anstieg auf mehr als 5.500 US-Dollar je Unze. Dann sorgten abrupte Gewinnmitnahmen, zum Teil auch als Folge von höheren Sicherheitsanforderungen an den Terminmärkten, für einen kräftigen Rücksetzer. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als hätte dieser Schocker dem grundsätzlich positiven Markttrend deutlich geschadet. [...]

