DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.624 +0,3%Bitcoin57.219 -1,7%Euro1,1852 ±0,0%Öl67,50 -1,6%Gold4.890 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt knapp unter 25.000-Punkte-Marke -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Value-Stars-Kolumne

Gold: The sky is the limit

17.02.26 19:26 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Gold: The sky is the limit | finanzen.net

Gold hat eine bemerkenswerte Rally hingelegt und zwischendurch sogar die Marke von 5.500 US-Dollar überschritten. Seitdem durchläuft der Markt eine Konsolidierung.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
285,9 PKT -2,5 PKT -0,87%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Die massive Goldrally der letzten Monate kulminierte Ende Januar in einem Anstieg auf mehr als 5.500 US-Dollar je Unze. Dann sorgten abrupte Gewinnmitnahmen, zum Teil auch als Folge von höheren Sicherheitsanforderungen an den Terminmärkten, für einen kräftigen Rücksetzer. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als hätte dieser Schocker dem grundsätzlich positiven Markttrend deutlich geschadet. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 