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Value-Stars-Kolumne

Gold: Zwei gewichtige Belastungsfaktoren

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Gold: Zwei gewichtige Belastungsfaktoren | finanzen.net

Der Goldpreis hat im August eine erste kräftige Erholung versucht, aber diese ist noch in sich zusammengebrochen. Dafür gibt es gute Gründe.

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News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Seit der gewaltigen Rally bis auf einen neuen historischen Höchststand bei mehr als 5.500 US-Dollar je Unze im Frühjahr befindet sich der Goldpreis in der Konsolidierung. Nach einem Rückgang bis auf knapp unter 4.000 US-Dollar Anfang Juli gab es einen ersten kräftigen Rebound, auf den allerdings [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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