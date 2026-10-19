Gold: Zwei gewichtige Belastungsfaktoren
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Der Goldpreis hat im August eine erste kräftige Erholung versucht, aber diese ist noch in sich zusammengebrochen. Dafür gibt es gute Gründe.
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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Seit der gewaltigen Rally bis auf einen neuen historischen Höchststand bei mehr als 5.500 US-Dollar je Unze im Frühjahr befindet sich der Goldpreis in der Konsolidierung. Nach einem Rückgang bis auf knapp unter 4.000 US-Dollar Anfang Juli gab es einen ersten kräftigen Rebound, auf den allerdings [...]
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