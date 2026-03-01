Value-Stars-Kolumne

Trump macht, was er will, und stürzt immer mal wieder den ein oder anderen Markt in den Krisenmodus. Jetzt hat es den Ölmarkt erwischt - wird auch das nur ein kurzes Intermezzo?

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die willkürliche Trump-Politik hat den nächsten Markt in den Krisenmodus gestürzt: Seit dem Dezembertief hat der Ölpreis in der Spitze um mehr als 35 % zugelegt. Und das, obwohl die Versorgungslage eigentlich gut ist. Aber am Markt geht die Angst um, dass die US-Attacke auf den Iran zu einer Eskalation der Lage und zu einer Störung der Ölexporte aus dem Nahen Osten führen wird. [...]

