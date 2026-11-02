Öl: Entspannung bleibt (vorerst) aus

Value-Stars-Kolumne

Der Ölmarkt bleibt ein Hotspot der Krise, die Preise sind wieder nah an den Jahreshöchstständen. Ein weiterer Anstieg ist ebenso denkbar wie ein deutlicher Rückgang.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Lage rund um den Iran und den Nahen Osten bleibt fragil, das spiegelt sich auch im Ölpreis wider. Eine Entspannung wurde vorerst vertagt, stattdessen bewegt sich die Brent-Notierung nach einer dynamischen Rally wieder in der Nähe der Jahreshöchststände. Die US Energy Information Administration (EIA) sieht trotzdem Chancen auf bald wieder fallende Preise, doch die Marktentwicklung dürfte stark von der weiteren US-Politik abhängen. [...]

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