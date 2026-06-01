Öl: Jetzt ist ein hohes Überangebot denkbar

Value-Stars-Kolumne

Wegen der Fortschritte im Irankonflikt ist der Ölpreis gemessen am Hoch schon stark gesunken. Auch auf dem aktuellen Niveau gibt es noch deutliches Abwärtspotenzial.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Verhandlungen sind von gegenseitigem Misstrauen geprägt, trotzdem dürfte es sowohl für die USA als auch für den Iran letztlich vorteilhaft sein, zu einem nachhaltigen Deal zu kommen. Vor allem der Iran könnte profitieren, wenn sein Status als international weitgehend geächtetes Land aufgehoben wird. Das könnte auch für zusätzliches Angebot am Ölmarkt sorgen. Insgesamt scheint perspektivisch ein deutliches Überangebot denkbar. [...]

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