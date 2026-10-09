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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: 2G Energy: Jetzt wird zwei Gänge hochgeschaltet

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Portfolio-Update: 2G Energy: Jetzt wird zwei Gänge hochgeschaltet | finanzen.net

2G Energy, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat die vorläufigen Halbjahreszahlen veröffentlicht und einen Kapitalmarkttag veranstaltet. Auf diesem wurden die großen Wachstumschancen ausführlich erläutert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
2G Energy AG
58.40 EUR 1.35 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
284.70 EUR 3.90 EUR 1.39 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Das erste Halbjahr von 2G Energy war noch geprägt von einer Übergangsphase, in der das Unternehmen eine massive Beschleunigung der Aktivitäten einleitet. Zudem wurde die Vorjahresperiode von außerordentlich hohen Auslieferungen aus Ukraineaufträgen geprägt. Daher lag die  [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.07.26 2G Energy Kaufen SMC Research
28.05.26 2G Energy Kaufen SMC Research
26.03.26 2G Energy Kaufen SMC Research
03.02.26 2G Energy Kaufen SMC Research
02.12.25 2G Energy Kaufen SMC Research

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