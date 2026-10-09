Portfolio-Update: 2G Energy: Jetzt wird zwei Gänge hochgeschaltet

Value-Stars-Kolumne

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2G Energy, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat die vorläufigen Halbjahreszahlen veröffentlicht und einen Kapitalmarkttag veranstaltet. Auf diesem wurden die großen Wachstumschancen ausführlich erläutert.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Das erste Halbjahr von 2G Energy war noch geprägt von einer Übergangsphase, in der das Unternehmen eine massive Beschleunigung der Aktivitäten einleitet. Zudem wurde die Vorjahresperiode von außerordentlich hohen Auslieferungen aus Ukraineaufträgen geprägt. Daher lag die [...]

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