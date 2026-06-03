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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: 2G Energy - Weiteres Aufwärtspotenzial

04.06.26 19:26 Uhr

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Portfolio-Update: 2G Energy - Weiteres Aufwärtspotenzial | finanzen.net

Die Aktie von 2G Energy, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat sehr positiv auf einen gewonnenen Großauftrag reagiert. Weitere Großaufträge sind möglich – das sorgt für weiteres Aufwärtspotenzial bei der Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
2G Energy AG
68,20 EUR -6,00 EUR -8,09%
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Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
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Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Ihr Potenzial weiter ausgereizt hat die Aktie von 2G Energy mit dem nächsten kräftigen Kurssprung. Dieser ist auf die erfolgreiche Akquise des ersten Kraftwerksauftrags für Data Center zurückzuführen, der gleich im unteren dreistelligen Megawattbereich liegt und beginnend mit dem zweiten Halbjahr über mehrere Jahre abgearbeitet wird. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

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