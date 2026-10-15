Portfolio-Update: Auto1 - Übertriebener Abverkauf

Value-Stars-Kolumne

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Die Aktie von Auto1 hat deutlich korrigiert. Fundamental scheint die Lage aber längst nicht so schlecht wie der Kursverlauf suggeriert.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

In den letzten Wochen ist der Indexwert Auto1 stark unter Druck geraten. Das lag einerseits daran, dass Anfang September der CFO überraschend zurückgetreten ist, wenn auch offiziell aus familiären Gründen. Darüber hinaus gab es vorletzte Woche noch ein Analystenbriefing, bei dem das Management [...]

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