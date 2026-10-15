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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Auto1 - Übertriebener Abverkauf

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Portfolio-Update: Auto1 - Übertriebener Abverkauf | finanzen.net

Die Aktie von Auto1 hat deutlich korrigiert. Fundamental scheint die Lage aber längst nicht so schlecht wie der Kursverlauf suggeriert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
16.76 EUR 0.04 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
281.10 EUR -3.05 EUR -1.07 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

In den letzten Wochen ist der Indexwert Auto1 stark unter Druck geraten. Das lag einerseits daran, dass Anfang September der CFO überraschend zurückgetreten ist, wenn auch offiziell aus familiären Gründen. Darüber hinaus gab es vorletzte Woche noch ein Analystenbriefing, bei dem das Management [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

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AUTO1 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.

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