Portfolio-Update: Deutz - Kursrutsch schafft Einstiegsgelegenheit

Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von Deutz, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, war zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Die anschließende Konsolidierung, auch verursacht durch eine Kapitalerhöhung, werten wir als Nachkaufgelegenheit.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Nach einem kräftigen Anstieg infolge mehrerer Analystenempfehlungen befand sich die Deutz-Aktie schon seit Mitte letzter Woche im Konsolidierungsmodus. Am Dienstag folgte dann ein weiterer kräftiger Rücksetzer, nachdem tags zuvor bekannt wurde, dass der Maschinenbauer sein Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts um 10 % erhöhen will, was inzwischen auch so durchgeführt wurde. [...]

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