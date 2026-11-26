Value-Stars-Kolumne

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Deutz, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, kämpft mit den negativen Kursfolgen einer Shortattacke. Fundamental scheint der hohe Abschlag aber nicht gerechtfertigt.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Wie aus heiterem Himmel wurde die Deutz-Aktie in dieser Woche von einer Short-Attacke heimgesucht. Im Mittelpunkt der Vorwürfe des Leerverkäufers Ningi Research steht die Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG für 1,6 Mrd. Euro, dessen Auftragslage angeblich zu positiv dargestellt wird. Zudem sei den Deutz-Aktionären der [...]

Weiterlesen auf value-stars.de