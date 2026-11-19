Portfolio-Update: ElringKlinger - Transformation läuft auf Hochtouren
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Die Aktie von ElringKlinger, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, profitiert von guten Zahlen und einer günstigen Bewertung – und die Prognose des Vorstands ist immer noch konservativ.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Nachdem wir die Aktie von ElringKlinger schon im Juni empfohlen hatten, nahm die Transformation des Autozulieferers zuletzt weiter an Fahrt auf. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnten die Schwaben ihren Umsatz überraschend stark, um 10,8 % auf 1,36 Mrd. Euro steigern. Treiber war insbesondere das [...]
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