Portfolio-Update: Fuchs - Ertragsziel für 2026 erscheint jetzt konservativ
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Die Aktie von Fuchs, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, zieht es wieder nach oben. Unterstützung kommt von der positiven Entwicklung der Geschäftszahlen.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Unser Indexwert Fuchs hatte im Vorfeld der Halbjahreszahlen für 2026 die EBIT-Ziele angehoben. Vorzieheffekte und Lieferschwierigkeiten der Wettbewerber durch den Krieg am Golf sollen das EBIT nun auf 460 bis 480 Mio. Euro (zuvor: rd. 450 Mio. Euro) klettern lassen. Wir halten diese Schätzung noch für konservativ. [...]
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Bildquellen: finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.26
|FUCHS SE VZ Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS SE VZ Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS SE VZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)