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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Fuchs - Ertragsziel für 2026 erscheint jetzt konservativ

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Portfolio-Update: Fuchs - Ertragsziel für 2026 erscheint jetzt konservativ | finanzen.net

Die Aktie von Fuchs, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, zieht es wieder nach oben. Unterstützung kommt von der positiven Entwicklung der Geschäftszahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Unser Indexwert Fuchs hatte im Vorfeld der Halbjahreszahlen für 2026 die EBIT-Ziele angehoben. Vorzieheffekte und Lieferschwierigkeiten der Wettbewerber durch den Krieg am Golf sollen das EBIT nun auf 460 bis 480 Mio. Euro (zuvor: rd. 450 Mio. Euro) klettern lassen. Wir halten diese Schätzung noch für konservativ. [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.09.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
31.07.26 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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