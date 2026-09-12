Portfolio-Update: Fuchs - Ertragsziel für 2026 erscheint jetzt konservativ

Value-Stars-Kolumne

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Die Aktie von Fuchs, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, zieht es wieder nach oben. Unterstützung kommt von der positiven Entwicklung der Geschäftszahlen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Unser Indexwert Fuchs hatte im Vorfeld der Halbjahreszahlen für 2026 die EBIT-Ziele angehoben. Vorzieheffekte und Lieferschwierigkeiten der Wettbewerber durch den Krieg am Golf sollen das EBIT nun auf 460 bis 480 Mio. Euro (zuvor: rd. 450 Mio. Euro) klettern lassen. Wir halten diese Schätzung noch für konservativ. [...]

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