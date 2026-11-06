DAX 25.721 -2,3%ESt50 6.142 -1,4%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,07 +1,4%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 67.958 +0,5%Euro 1,1169 -0,5%Öl 98,5 +0,2%Gold 4.050 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: GFT - Kommt die Prognoseanhebung?

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Portfolio-Update: GFT - Kommt die Prognoseanhebung? | Finanzen.net

Die Aktie von GFT, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat sich zuletzt in Summe erfreulich entwickelt. Der starke Auftragseingang lässt die Jahresprognose konservativ erscheinen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
28.20 EUR 0.05 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
272.80 EUR -3.70 EUR -1.34 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Mit einem erfreulichen Newsflow konnte zuletzt unser Depotwert GFT aufwarten. Nachdem der IT-Spezialist für die Finanzbranche schon Ende August von keinem geringeren als der Deutschen Bank als Transformations- und Integrationspartner für ein neues Kernbankensystem ausgewählt wurde, folgt nun eine weitere Meldung mit Potenzial. Gemeinsam mit der brasilianischen Großbank Itaú Unibanco wurde eine KI-basierte Lösung entwickelt, die den Umzug bestehender IT-Systeme in die Cloud um bis zu [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

Aktuelle GFT Aktie News

Werbung

GFT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GFT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.09.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 GFT SE Buy Warburg Research
07.08.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 GFT SE Buy Warburg Research
08.05.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.