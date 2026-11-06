Portfolio-Update: GFT - Kommt die Prognoseanhebung?
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Die Aktie von GFT, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat sich zuletzt in Summe erfreulich entwickelt. Der starke Auftragseingang lässt die Jahresprognose konservativ erscheinen.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Mit einem erfreulichen Newsflow konnte zuletzt unser Depotwert GFT aufwarten. Nachdem der IT-Spezialist für die Finanzbranche schon Ende August von keinem geringeren als der Deutschen Bank als Transformations- und Integrationspartner für ein neues Kernbankensystem ausgewählt wurde, folgt nun eine weitere Meldung mit Potenzial. Gemeinsam mit der brasilianischen Großbank Itaú Unibanco wurde eine KI-basierte Lösung entwickelt, die den Umzug bestehender IT-Systeme in die Cloud um bis zu [...]
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