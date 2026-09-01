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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: GFT - Prognoseanhebung liegt in der Luft

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Portfolio-Update: GFT - Prognoseanhebung liegt in der Luft | finanzen.net

Die Aktie von GFT, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen kräftigen Schub erfahren. Gute Zahlen und ein wichtiger Auftrag sorgen für Rückenwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
26.75 EUR 0.85 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
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Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
298.30 EUR 3.19 EUR 1.08 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Vor knapp zwei Monaten hatten wir Ihnen die GFT-Aktie ans Herz gelegt, seitdem hat das Papier schon um fast 20 % zulegt. Und das ist kein Zufall, denn zum Halbjahr 2026 konnte der IT-Spezialist für die Finanzbranche nicht nur Umsatz und EBIT um robuste 5 bzw. 8 % steigern, sondern vor allem beim Auftragsbestand um satte 18 % zulegen. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
01.09.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 GFT SE Buy Warburg Research
07.08.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 GFT SE Buy Warburg Research
08.05.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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