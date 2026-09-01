Portfolio-Update: GFT - Prognoseanhebung liegt in der Luft

Value-Stars-Kolumne

Die Aktie von GFT, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen kräftigen Schub erfahren. Gute Zahlen und ein wichtiger Auftrag sorgen für Rückenwind.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Vor knapp zwei Monaten hatten wir Ihnen die GFT-Aktie ans Herz gelegt, seitdem hat das Papier schon um fast 20 % zulegt. Und das ist kein Zufall, denn zum Halbjahr 2026 konnte der IT-Spezialist für die Finanzbranche nicht nur Umsatz und EBIT um robuste 5 bzw. 8 % steigern, sondern vor allem beim Auftragsbestand um satte 18 % zulegen. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de