Portfolio-Update: GFT - Prognoseanhebung liegt in der Luft
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Die Aktie von GFT, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen kräftigen Schub erfahren. Gute Zahlen und ein wichtiger Auftrag sorgen für Rückenwind.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Vor knapp zwei Monaten hatten wir Ihnen die GFT-Aktie ans Herz gelegt, seitdem hat das Papier schon um fast 20 % zulegt. Und das ist kein Zufall, denn zum Halbjahr 2026 konnte der IT-Spezialist für die Finanzbranche nicht nur Umsatz und EBIT um robuste 5 bzw. 8 % steigern, sondern vor allem beim Auftragsbestand um satte 18 % zulegen. [...]
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Bildquellen: finanzen.net
Aktuelle GFT Aktie News
GFT Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.26
|GFT SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|GFT SE Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|GFT SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|GFT SE Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|GFT SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)