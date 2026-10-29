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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: IBU-tec - Bald geht es richtig los

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Portfolio-Update: IBU-tec - Bald geht es richtig los | finanzen.net

IBU-tec wird im laufenden Jahr noch nicht wachsen. Aber das wird sich in den kommenden Perioden deutlich ändern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBU-tec AG
14.15 EUR 0.60 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
286.30 EUR 1.73 EUR 0.61 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

IBU-tec hat im September von den Behörden die Genehmigung für neue Betriebsgebäude der im Aufbau befindlichen Produktionsanlage für LFP-Batteriematerialien in Bitterfeld-Wolfen erhalten. Das ist ein wichtiger Fortschritt für das Schlüsselprojekt der Gesellschaft, das künftig zur tragenden Säule des Wachstums wird. Schon 2027 sollte das Geschäft Fahrt aufnehmen und dann [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

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