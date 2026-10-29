Portfolio-Update: IBU-tec - Bald geht es richtig los
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IBU-tec wird im laufenden Jahr noch nicht wachsen. Aber das wird sich in den kommenden Perioden deutlich ändern.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
IBU-tec hat im September von den Behörden die Genehmigung für neue Betriebsgebäude der im Aufbau befindlichen Produktionsanlage für LFP-Batteriematerialien in Bitterfeld-Wolfen erhalten. Das ist ein wichtiger Fortschritt für das Schlüsselprojekt der Gesellschaft, das künftig zur tragenden Säule des Wachstums wird. Schon 2027 sollte das Geschäft Fahrt aufnehmen und dann [...]
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