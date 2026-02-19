DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -2,9%Nas22.772 -1,6%Bitcoin56.746 -1,3%Euro1,1783 -0,3%Öl72,25 +1,8%Gold5.176 +0,2%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Init: Auftragslage im Blickpunkt

26.02.26 18:16 Uhr

Portfolio-Update: Init: Auftragslage im Blickpunkt | finanzen.net

Init, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, wird am 19. März die Zahlen für 2025 vorlegen. Der Fokus der Anleger wird sich vor allem auf die Auftragslage richten.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Die Aktie von Init ist seit Mitte 2024 im Musterdepot und hat seitdem moderat zugelegt. Damit ist die Spekulation noch nicht richtig aufgegangen, die darauf basierte, dass der Gewinn weiterer Großaufträge auch über 2025 hinaus eine hohe Wachstums- und Ertragsdynamik sicherstellt. Im letzten Jahr hat das Unternehmen [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

