Portfolio-Update: M1 Kliniken - Da geht noch mehr

Value-Stars-Kolumne

Unser Portfoliotitel M1 Kliniken überzeugt mit kräftigem Wachstum und einer überraschend starken Dividendenerhöhung. Obwohl nahe am Allzeithoch, könnte die Aktie bei Erreichung der ambitionierten Prognosen noch reichlich Potenzial bieten.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Heimlich, still und leise hat sich die Aktie der M1 Kliniken in den letzten beiden Monaten an ihr Allzeithoch bei knapp 20 Euro herangeschlichen. Da muss aber längst noch nicht Schluss sein, denn zuletzt konnte das Düsseldorfer Unternehmen gleich mit einem ganzen Strauß erfreulicher Nachrichten aufwarten. [...]

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