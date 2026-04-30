Portfolio-Update: Mutares - Die Schnäppchen-Chance

Value-Stars-Kolumne

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Mutares, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Jetzt muss das Management Transaktinliefern.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Kritisch hinterfragt hatten wir die Anfang April angekündigte Kapitalerhöhung unseres Indexwertes Mutares bereits. Nun steht aber zumindest fest, dass sie erfolgreich abgeschlossen wurde. Insgesamt konnte der Sanierungsspezialist rd. 4,3 Mio. neue Aktien bei institutionellen und privaten Anlegern platzieren, wodurch sich das Grundkapital der Gesellschaft um 20 % erhöht. [...]

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