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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Mutares - Megadeal bahnt sich an

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Portfolio-Update: Mutares - Megadeal bahnt sich an | finanzen.net

Vom Sanierungsspezialisten Mutares gibt es spektakuläre Meldungen zur Entwicklung einer Beteiligung. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft hat darauf noch nicht adäquat reagiert. Das Unternehmen ist Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
28.00 EUR 1.65 EUR 6.26 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
282.40 EUR -0.90 EUR -0.32 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Bei unserem Indexwert Mutares bahnt sich ein potenzieller „Blaster“ auf der Exit-Seite an. Wie die Münchner in dieser Woche vermeldet haben, hat das Wachstum bei der Tochter Nord Gas Solutions (NGS), die sich u.a. auf Systeme für Flüssiggastanker und LNG-Terminals spezialisiert hat, geradezu explosiv angezogen. In den ersten neun Monaten 2026 konnten die Norweger ihren Umsatz um [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:16 Mutares Buy Warburg Research
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research

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