Portfolio-Update: Mutares - Megadeal bahnt sich an
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Vom Sanierungsspezialisten Mutares gibt es spektakuläre Meldungen zur Entwicklung einer Beteiligung. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft hat darauf noch nicht adäquat reagiert. Das Unternehmen ist Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Bei unserem Indexwert Mutares bahnt sich ein potenzieller „Blaster“ auf der Exit-Seite an. Wie die Münchner in dieser Woche vermeldet haben, hat das Wachstum bei der Tochter Nord Gas Solutions (NGS), die sich u.a. auf Systeme für Flüssiggastanker und LNG-Terminals spezialisiert hat, geradezu explosiv angezogen. In den ersten neun Monaten 2026 konnten die Norweger ihren Umsatz um [...]
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