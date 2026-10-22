Portfolio-Update: Mutares - Megadeal bahnt sich an

Value-Stars-Kolumne

Vom Sanierungsspezialisten Mutares gibt es spektakuläre Meldungen zur Entwicklung einer Beteiligung. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft hat darauf noch nicht adäquat reagiert. Das Unternehmen ist Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Bei unserem Indexwert Mutares bahnt sich ein potenzieller „Blaster“ auf der Exit-Seite an. Wie die Münchner in dieser Woche vermeldet haben, hat das Wachstum bei der Tochter Nord Gas Solutions (NGS), die sich u.a. auf Systeme für Flüssiggastanker und LNG-Terminals spezialisiert hat, geradezu explosiv angezogen. In den ersten neun Monaten 2026 konnten die Norweger ihren Umsatz um [...]

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