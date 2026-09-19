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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Pyrum - hohes Wachstumspotenzial

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Portfolio-Update: Pyrum - hohes Wachstumspotenzial | finanzen.net

Pyrum, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im laufenden Jahr schon mehrere Meilensteine erreicht. Jetzt steht ein weiterer ganz wichtiger an, der auch für die Aktie der Game-Changer sein könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pyrum Innovations AG
30.90 EUR 0.90 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen
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Value-Stars-Deutschland-Index
288.03 EUR 0.00 EUR 0 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Pyrum hat ein innovatives Verfahren für das Recycling von Altreifen entwickelt und kann diese damit wieder in die Grundbestandteile – Öl, Industrieruß (Carbon Black / CB), Stahl, Textil und Gas zerlegen. Eine erste Industrieanlage läuft bereits, zahlreiche weitere befinden sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

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Pyrum Innovations Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pyrum Innovations nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.08.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
03.07.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
18.05.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
01.04.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research
15.01.26 Pyrum Innovations Kaufen SMC Research

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