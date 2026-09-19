Portfolio-Update: Pyrum - hohes Wachstumspotenzial

Value-Stars-Kolumne

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Pyrum, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im laufenden Jahr schon mehrere Meilensteine erreicht. Jetzt steht ein weiterer ganz wichtiger an, der auch für die Aktie der Game-Changer sein könnte.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Pyrum hat ein innovatives Verfahren für das Recycling von Altreifen entwickelt und kann diese damit wieder in die Grundbestandteile – Öl, Industrieruß (Carbon Black / CB), Stahl, Textil und Gas zerlegen. Eine erste Industrieanlage läuft bereits, zahlreiche weitere befinden sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium. [...]

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