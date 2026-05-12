Portfolio-Update: Ringmetall - An Bord bleiben

Value-Stars-Kolumne

Ringmetall, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, spürt aktuell zwar weiterhin konjunkturellen Gegenwind, arbeitet aber kontinuierliche mit synergetischen Akquisitionen an einem Ausbau der Marktposition.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Bei Ringmetall lohnt es sich aus unserer Sicht, an Bord zu bleiben. Zwar leidet die Gesellschaft weiter unter der schwachen Konjunktur, was in im ersten Quartal zu einem Rückgang der Erlöse um 5 % auf 46,1 Mio. Euro und des EBITDA um 15 % auf 5,0 Mio. Euro geführt hat. [...]

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