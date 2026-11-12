DAX 26.772 +0,4%ESt50 6.399 +0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,48 -3,3%Nas 25.487 +0,1%Bitcoin 64.984 -2,5%Euro 1,1054 -0,3%Öl 95,1 +2,5%Gold 3.885 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Ringmetall - Starke Neunmonatszahlen

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Portfolio-Update: Ringmetall - Starke Neunmonatszahlen | Finanzen.net

Ringmetall, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, erzielt im Kerngeschäft einen hohen freien Cashflow. Den setzt das Management sehr umsichtig für einen weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ringmetall Aktiengesellschaft
3.04 EUR 0.10 EUR 3.40 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
280.35 EUR 3.05 EUR 1.10 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Das sorgt für Potenzial auch an der Börse, denn das Unternehmen hat sehr gute Neunmonatszahlen gemeldet. Während der Umsatz um 7 % auf 156,7 Mio. Euro gesteigert werden konnte, hat sich das EBITDA um 16 % auf 21,7 Mio. Euro erhöht. Damit läuft es auf Werte im oberen [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

Aktuelle Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie News

Werbung

Ringmetall Aktiengesellschaft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ringmetall Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
03.09.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
12.05.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
07.04.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
10.03.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.