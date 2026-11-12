Portfolio-Update: Ringmetall - Starke Neunmonatszahlen

Value-Stars-Kolumne

Ringmetall, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, erzielt im Kerngeschäft einen hohen freien Cashflow. Den setzt das Management sehr umsichtig für einen weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten ein.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Das sorgt für Potenzial auch an der Börse, denn das Unternehmen hat sehr gute Neunmonatszahlen gemeldet. Während der Umsatz um 7 % auf 156,7 Mio. Euro gesteigert werden konnte, hat sich das EBITDA um 16 % auf 21,7 Mio. Euro erhöht. Damit läuft es auf Werte im oberen [...]

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