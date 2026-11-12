Portfolio-Update: Ringmetall - Starke Neunmonatszahlen
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Ringmetall, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, erzielt im Kerngeschäft einen hohen freien Cashflow. Den setzt das Management sehr umsichtig für einen weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten ein.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Das sorgt für Potenzial auch an der Börse, denn das Unternehmen hat sehr gute Neunmonatszahlen gemeldet. Während der Umsatz um 7 % auf 156,7 Mio. Euro gesteigert werden konnte, hat sich das EBITDA um 16 % auf 21,7 Mio. Euro erhöht. Damit läuft es auf Werte im oberen [...]
Weiterlesen auf value-stars.de
Bildquellen: finanzen.net