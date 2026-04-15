Portfolio-Update: Technotrans - Großauftrag untermauert Wachstumspläne
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Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen Großauftrag akquiriert, der die strategische Ausrichtung bestätigt. Das ist auch für die Aktie eine gute Nachricht.
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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Mit einem Paukenschlag hat sich in der letzten Woche Indexwert Technotrans zu Wort gemeldet. Der Spezialist für Thermomanagementsysteme hat einen Großauftrag mit einem potenziellen Abrufvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Dabei sollen Batterie-Thermomanagement-Systeme an einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor geliefert werden. [...]
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