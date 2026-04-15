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Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Technotrans - Großauftrag untermauert Wachstumspläne

17.04.26 14:16 Uhr

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Portfolio-Update: Technotrans - Großauftrag untermauert Wachstumspläne | finanzen.net

Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen Großauftrag akquiriert, der die strategische Ausrichtung bestätigt. Das ist auch für die Aktie eine gute Nachricht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
technotrans SE
32,00 EUR -0,45 EUR -1,39%
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Value-Stars-Deutschland-Index
280,4 PKT 3,2 PKT 1,15%
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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Mit einem Paukenschlag hat sich in der letzten Woche Indexwert Technotrans zu Wort gemeldet. Der Spezialist für Thermomanagementsysteme hat einen Großauftrag mit einem potenziellen Abrufvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Dabei sollen Batterie-Thermomanagement-Systeme an einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor geliefert werden. [...]

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DatumRatingAnalyst
15.10.2019technotrans SE buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.08.2013technotrans kaufenBankhaus Lampe KG
15.05.2013technotrans kaufenHSBC
16.04.2013technotrans kaufenHSBC
14.03.2013technotrans haltenWarburg Research
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17.10.2008technotrans verkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
06.08.2008technotrans meidenFrankfurter Tagesdienst
16.11.2006technotrans Teilgewinne einstreichenExtraChancen

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