Portfolio-Update: Technotrans - Großauftrag untermauert Wachstumspläne

Value-Stars-Kolumne

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat einen Großauftrag akquiriert, der die strategische Ausrichtung bestätigt. Das ist auch für die Aktie eine gute Nachricht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Mit einem Paukenschlag hat sich in der letzten Woche Indexwert Technotrans zu Wort gemeldet. Der Spezialist für Thermomanagementsysteme hat einen Großauftrag mit einem potenziellen Abrufvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Dabei sollen Batterie-Thermomanagement-Systeme an einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor geliefert werden. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de