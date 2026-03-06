Portfolio-Update: Technotrans - Zunehmende Dynamik

Value-Stars-Kolumne

Technotrans, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat nach vorläufigen Zahlen für 2025 deutlich korrigiert. Der Abschlag könnte aber übertrieben sein und eröffnet eine Erholungschance.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Nach den etwas enttäuschenden Zahlen für das Schlussquartal 2025 hat die Redaktion des Anlegerbriefs mit dem Vorstand von Technotrans gesprochen. Dieser ist überzeugt, dass die Delle temporärer Natur ist und vor allem auf einem Lagerabbau bei einem Teil der Kunden zum Jahresende zurückzuführen ist. [...]

