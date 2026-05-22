Portfolio-Update: Westwing - Robustes Wachstum
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Die Aktie von Westwing, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im ersten Quartal 2026 ein robustes Wachstum gezeigt und könnte bald vor einem Ertragssprung stehen.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Westwing hat robuste Resultate für das erste Quartal gemeldet. Wie erwartet haben die Expansionsmaßnahmen zu einer höheren Erlösdynamik geführt, die in einem Umsatzwachstum um 12,3 % auf 119,3 Mio. Euro zum Ausdruck kommen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich aufgrund der [...]
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