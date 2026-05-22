Portfolio-Update: Westwing - Robustes Wachstum

Value-Stars-Kolumne

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Die Aktie von Westwing, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat im ersten Quartal 2026 ein robustes Wachstum gezeigt und könnte bald vor einem Ertragssprung stehen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Westwing hat robuste Resultate für das erste Quartal gemeldet. Wie erwartet haben die Expansionsmaßnahmen zu einer höheren Erlösdynamik geführt, die in einem Umsatzwachstum um 12,3 % auf 119,3 Mio. Euro zum Ausdruck kommen. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich aufgrund der [...]

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