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Value-Stars-Kolumne

Sixt-Aktie: Kandidat für den Value-Stars-Index

25.04.26 06:55 Uhr

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Die Sixt-Aktie ist so günstig, dass sie auf der Watchlist für den Value-Stars-Index steht | finanzen.net

Die Aktie von Sixt hat zuletzt Auftrieb bekommen. Die fundamentalen Trends sprechen für der Titel.

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Value-Stars-Deutschland-Index
276,2 PKT -0,7 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Überraschend schnell hat sich Indexwert Sixt vom Jahrestief gelöst, das der Irankrieg verursacht hatte. Aktuell markiert der Kurs bereits den höchsten Stand seit letztem November. Und das schöne Momentum könnte anhalten, denn fundamental stehen die Ampeln für den Autovermieter weiter auf Grün. Das deutete sich bereits mit den Zahlen für 2025 an, wo die Pullacher den Umsatz um 7 % auf 4,28 Mrd. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) sogar um 19,5 % auf 400,4 Mio. Euro steigern konnten. An dem erfreulichen Ergebnis sollen auch [...]

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20.09.2023Sixt SE Vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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20.02.2020Sixt SE Vz HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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