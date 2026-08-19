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Value-Stars-Kolumne

Zinsen: Der Damm ist gebrochen

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Zinsen: Der Damm ist gebrochen | finanzen.net
Zinsen: Der Damm ist gebrochen

Am Aktienmarkt war die Stimmung zuletzt recht positiv. Der deutliche Anstieg der Marktzinsen ist allerdings durchaus bedrohlich.

Werte in diesem Artikel
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Value-Stars-Deutschland-Index
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News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der im Mai erfolgte Anstieg der Rendite von 30-jährigen US-Staatsanleihen über die 5-Prozent-Marke, die zuvor mehr als 20 Jahre lang nicht signifikant überschritten wurde, schien noch so etwas wie ein Betriebsunfall, der schnell durch eine kräftige Gegenbewegung nach unten korrigiert wurde. Der zweite Anstieg im Juli und August ist aber deutlich hartnäckiger und hat auch auf ein neues Renditehoch von rund 5,3 % geführt. Für die US-Regierung ist das gefährlich – es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer. [...]

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Bildquellen: finanzen.net

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