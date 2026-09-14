DAX 25.410 -0,6%ESt50 6.251 -1,2%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,21 +0,5%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.450 +1,8%Euro 1,1544 -0,5%Öl 108,7 +3,9%Gold 4.274 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Value-Stars-Kolumne

Zinsen: Der Druck im Kessel nimmt zu

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zinsen: Der Druck im Kessel nimmt zu | finanzen.net

Die Renditen von Staatsanleihen in den USA sind auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Die Luft für Trump wird dünner und die Anleger werden nervös.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
290.47 EUR -1.87 EUR -0.64 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Die USA versuchen weiterhin, den Iran irgendwie zum Einlenken zu bewegen – bislang mit wenig Erfolg. Ablesbar sind die hilflosen Bemühungen am Ölpreis, der in der letzten Woche wieder die Marke von 100 US-Dollar (Sorte Brent) überschritten hat. Das sorgt für einen anhaltend hohen Inflationsdruck und setzt auch den Anleihenmärkten zu. Die US-Regierung versucht gegenzusteuern – und was macht die FED? [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.