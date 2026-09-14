Zinsen: Der Druck im Kessel nimmt zu

Value-Stars-Kolumne

Die Renditen von Staatsanleihen in den USA sind auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Die Luft für Trump wird dünner und die Anleger werden nervös.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die USA versuchen weiterhin, den Iran irgendwie zum Einlenken zu bewegen – bislang mit wenig Erfolg. Ablesbar sind die hilflosen Bemühungen am Ölpreis, der in der letzten Woche wieder die Marke von 100 US-Dollar (Sorte Brent) überschritten hat. Das sorgt für einen anhaltend hohen Inflationsdruck und setzt auch den Anleihenmärkten zu. Die US-Regierung versucht gegenzusteuern – und was macht die FED? [...]

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