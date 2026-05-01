Zinsen: Eine bedrohliche Entwicklung

Value-Stars-Kolumne

Mit dem Irankrieg hat die US-Regierung für einen neuen Schub bei der Inflation gesorgt. Am Anleihenmarkt sind die Zinsen daraufhin auf en durchaus kritisches Level gestiegen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Dass US-Präsident Trump mit seiner Brachial-Politik auf dünnem Eis operiert, zeigt insbesondere der Anleihenmarkt. Im Nachgang zum Angriff auf den Iran sind die Bondkurse deutlich gefallen und vice versa die Renditen gestiegen, als sich gezeigt hat, dass die Probleme des Konflikts nicht schnell gelöst werden können. Für die USA ist die Entwicklung durchaus bedrohlich. [...]

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