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Value-Stars-Kolumne

Zinsen: Geänderte Sachlage, aber keine Inflationspanik

27.04.26 14:26 Uhr

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Zinsen: Geänderte Sachlage, aber keine Inflationspanik | finanzen.net

Mit dem Comeback der Inflation rückt auch die Zinsentwicklung wieder in den Fokus. Panik an den Märkten ist nicht erkennbar, das ist auch für den Value-Stars-Deutschland-Index eine gute Nachricht.

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Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Mit dem Irankrieg und der Sperrung der Straße von Hormus, die einen kräftigen Preisschub bei Rohöl bewirkt hat, hat sich die Inflationslage wieder deutlich geändert. Während die Entwicklung vorher recht stabil war, ziehen die Preise jetzt wieder stärker an. Am US-Bondmarkt – und auch in Deutschland – hat das zu einem signifikanten Renditeanstieg geführt. [...]

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