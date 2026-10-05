Zinsen: Panik oder Ende der Fahnenstange?

Value-Stars-Kolumne

Die Marktzinsen steigen und steigen, vor allem in den USA. Das macht die Anleger zunehmend nervös. Es muss aber nicht zwangsläufig zu einer Panik kommen.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Der Kursverfall bei US-Bonds, spiegelbildlich zum Renditeanstieg an den Märkten, hat sich im September noch einmal deutlich beschleunigt. Ist der Markt langsam in einer Krisenspirale – oder ist das Ende der Fahnenstange bei den Renditen zumindest kurzfristig nah? Das dürfte maßgeblich von der US-Politik mitbestimmt werden. Im Fokus stehen die Außenpolitik der US-Regierung und die Geldpolitik. [...]

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