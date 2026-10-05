DAX 25.506 +1,0%ESt50 6.306 +1,0%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.473 +0,1%Euro 1,1239 +0,1%Öl 99,2 -1,1%Gold 4.156 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Value-Stars-Kolumne

Zinsen: Panik oder Ende der Fahnenstange?

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Zinsen: Panik oder Ende der Fahnenstange? | finanzen.net

Die Marktzinsen steigen und steigen, vor allem in den USA. Das macht die Anleger zunehmend nervös. Es muss aber nicht zwangsläufig zu einer Panik kommen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
284.70 EUR 0.20 EUR 0.07 %
News | Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Der Kursverfall bei US-Bonds, spiegelbildlich zum Renditeanstieg an den Märkten, hat sich im September noch einmal deutlich beschleunigt. Ist der Markt langsam in einer Krisenspirale – oder ist das Ende der Fahnenstange bei den Renditen zumindest kurzfristig nah? Das dürfte maßgeblich von der US-Politik mitbestimmt werden. Im Fokus stehen die Außenpolitik der US-Regierung und die Geldpolitik. [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.