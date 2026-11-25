Valuence Merger A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Valuence Merger A präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Valuence Merger A 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion Finanzen.net
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