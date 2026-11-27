Vanadian Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vanadian Energy lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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