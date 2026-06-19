Vanadian Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Vanadian Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CAD, nach -0,010 CAD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.net
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