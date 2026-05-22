Vanadiumcorp Resource: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vanadiumcorp Resource ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Vanadiumcorp Resource hat am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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