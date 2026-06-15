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Vance: Iran wird Atominspektoren wieder ins Land lassen

16.06.26 06:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran wird als Teil des Rahmenabkommens mit den USA nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance wieder Atominspektoren ins Land lassen. "Ja, absolut", sagte Vance dem US-Fernsehsender NBC News. Einer der Kernpunkte der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA den Iran bei der Vernichtung seines hochangereicherten Urans unterstützen werden. Das sei in der Absichtserklärung "sehr klar festgelegt."

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Der Text werde nach der Zeremonie veröffentlicht, zitierte der Sender Vance. "Es gibt noch einige technische Details zu klären, die nicht den Text der Absichtserklärung selbst betreffen, sondern deren Umsetzung." Ein Starttermin für Atominspektionen könnte demnach ebenfalls am Freitag vereinbart werden.

Vance spricht von Sinneswandel iranischer Führung

In einem weiteren Interview mit dem US-Sender CNN sagte der US-Vizepräsident, das "Coolste an den Fortschritten der vergangenen Wochen" sei, dass es innerhalb der politischen und militärischen Führung des Irans Anzeichen für einen Sinneswandel gebe. Sogar bei Vertretern der mächtigen Revolutionsgarden, der Elitestreitmacht des Irans, höre man Stimmen, die sagten, "wir erkennen, dass die Art, wie wir seit 47 Jahren mit den USA umgegangen sind, ein Fehler war. Lasst uns etwas anderes versuchen."/ln/DP/zb