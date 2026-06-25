DAX24.995 +1,0%Est506.268 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5800 -4,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.604 +0,1%Euro1,1372 ±-0,0%Öl73,83 -1,4%Gold4.003 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erholung: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Wendy's, Rheinmetall, IBM, TUI, DroneShield, QUALCOMM, Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie im Fokus: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an Munich Re-Aktie im Fokus: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an
Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird Delisting: Was passiert, wenn eine Aktie von der Börse genommen wird
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vance relativiert Watergate-Skandal und spricht vom 'Deep State'

26.06.26 06:05 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat den Watergate-Skandal relativiert. Backstage habe er gescherzt, "wenn Watergate morgen passieren würde, wäre es eine 12-Stunden-Nachricht", sagte Vance bei einem Gespräch in der Richard Nixon Presidential Library im US-Bundesstaat Kalifornien. "Die Vorstellung, dass das eine Präsidentschaft zu Fall gebracht haben soll, ist verrückt", fuhr Vance fort.

Gleichzeitig zog er auch eine Parallele zwischen dem früheren US-Präsidenten Richard Nixon und dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Wenn man sich anschaue, wie der "Deep State" Nixon zu Fall gebracht habe, unterscheide sich das nicht so sehr von dem, was dieselben Gruppen und Institutionen Trump während seiner ersten Amtszeit hätten antun wollen, behauptete Vance. Er nannte dabei keinerlei Belege für seine Ausführungen.

Das Verschwörungsnarrativ des "Deep State" besagt im Kern, dass geheime Mächte das Weltgeschehen lenken.

Watergate steht für einen der größten Politskandale der USA: 1972 wurden im Washingtoner Watergate-Hotel, der Wahlkampfzentrale der Demokraten, fünf Männer verhaftet, die dort Abhörgeräte installiert hatten. Die Spur führte zum Wahlkampfteam der Republikaner und ins Weiße Haus - zum damaligen Präsidenten Nixon. Dieser versuchte, die Affäre zu vertuschen, trat letztlich aber 1974 zurück und kam damit einer Amtsenthebung zuvor.

Vance verglich bei seinem Auftritt auch sich selbst mit Nixon: "ein junger Senator, Vizepräsident, schreibt ein paar Bestseller, wird von den Medien gehasst - das klingt irgendwie nach JD Vance". Er habe Nixon schon immer gemocht, betonte er.

Es wird weithin angenommen, dass sich Vance um eine Präsidentschaftskandidatur 2028 und damit um Trumps Nachfolge bemühen wird. Trump selbst kann nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren./fsp/DP/zb