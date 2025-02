Vance: Verbündete sollen sich lockerer KI-Regulierung anschließen

Von Sam Schechner und Stacy Meichtry

US-Vizepräsident hat bei einer internationalen Konferenz zur Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) in Paris vor einer Überregulierung von KI gewarnt und die "Verbündeten" aufgefordert, sich dem lockeren Regulierungsansatz der USA anzuschließen. Die USA gewännen das Rennen um die Entwicklung der besten Chips für das KI-Training und der fortschrittlichsten KI-Algorithmen und "beabsichtigen, dies auch so beizubehalten", sagte er vor einer Reihe von Staats- und Regierungschefs - darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der indische Premierminister Narendra Modi -, die sich am Dienstag zu einem KI-Gipfel in der französischen Hauptstadt versammelt hatten.

Vances Äußerungen standen im Gegensatz zu den Bemühungen anderer Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel, sich auf einen gemeinsamen Satz von Prinzipien zu einigen, die nach ihren Worten zu sicheren KI-Systemen führen würden, die energieeffizient und auch für die Entwicklungsländer verfügbar wären. Dutzende von Regierungen, die an dem Gipfel teilnahmen, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zu diesen Zielen, die die USA und Großbritannien nicht unterstützen wollten. Das ist ein herber Rückschlag für das Ziel des Gipfels, einen internationalen Konsens über die neue Technologie zu erzielen.

Die Meinungsverschiedenheiten wurden deutlich, als Vance den Gipfel vor seinem Abschluss verließ und das übliche Gruppenfoto mit den anderen Staats- und Regierungschefs ausließ. Die Bereitschaft der USA, sich mit anderen Hauptstädten zusammenzuschließen, um KI-Systeme zu entwickeln, so Vance, erfordere eine regulatorische Landschaft, die "die Entwicklung von KI-Technologie fördert, anstatt sie zu erdrosseln".

"Wir glauben, dass eine übermäßige Regulierung des KI-Sektors eine transformative Industrie abwürgen könnte, gerade jetzt, wo sie in den Startlöchern steht", sagte Vance und verwies auf europäische Vorschriften, die seiner Meinung nach amerikanische Unternehmen unfair belasten. "Wir brauchen europäische Freunde, die mit Optimismus statt mit Beklommenheit an diese neue Herausforderung herangehen."

Die Exekutive der Europäischen Union hat neue Gesetze zum digitalen Wettbewerb und zur Moderation von Inhalten erlassen, um gegen US-Technologieunternehmen wie Meta Platforms, Elon Musks X und Apple wegen angeblicher Verstöße vorzugehen, die zu Geldstrafen in Milliardenhöhe führen könnten. Vance sagte am Dienstag, die Trump-Regierung sei beunruhigt über die Idee, dass "einige ausländische Regierungen erwägen, die Daumenschrauben für US-Technologieunternehmen anzuziehen", und fügte hinzu: "Amerika kann und wird das nicht akzeptieren, und wir halten das für einen schrecklichen Fehler."

Vances Werbung für die Vorherrschaft der USA im Bereich der KI stand auch im Gegensatz zu Macrons Bemühungen, mehr KI-Investitionen in Frankreich und Europa zu fördern, anstatt die Führungsrolle den USA zu überlassen. Frankreich stützt sich auf die Kernenergie, um neue KI-Rechenzentren anzukündigen, die das Land nach eigenen Angaben mit den Stargate-Plänen der USA zum Bau riesiger KI-Rechenzentren gleichsetzen könnten.

Die EU kündigte am Dienstag ein eigenes Investitionsprogramm in Höhe von 20 Milliarden Euro an, um große KI-Rechenzentren zu bauen. Hinzu kommen Zusagen europäischer Unternehmen, weitere Milliarden in europäische KI zu investieren.

Macron und andere europäische Beamte haben erklärt, dass sie die Genehmigungen beschleunigen und die Bürokratie für KI-Projekte abbauen wollen, aber sie haben auch das neue KI-Gesetz der EU unterstützt, das unter anderem KI-Entwickler verpflichten wird, die modernsten Modelle auf eine Reihe von Risiken zu testen.

"Ja, KI braucht Wettbewerb. Aber sie braucht auch Zusammenarbeit. Und sie muss auch sicher sein", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede, die auf die von Vance folgte und in der sie die EU-Gesetze als Förderung der Werte des Blocks verteidigte.

Auch der indische Premierminister Modi rief zu umfassenden Bemühungen um eine KI-Governance auf, die den Rest der Welt einbeziehen. "Es besteht Bedarf an gemeinsamen globalen Anstrengungen, um eine Steuerung und Standards zu etablieren, die unsere gemeinsamen Werte wahren, Risiken adressieren und Vertrauen aufbauen", sagte er.

"Die Trump-Regierung wird sicherstellen, dass in Amerika entwickelte KI-Systeme frei von ideologischen Vorurteilen sind und das Recht unserer Bürger auf freie Meinungsäußerung niemals einschränken", sagte Vance.

In seiner Rede schoss Vance auch gegen den KI-Rivalen China und deutete an, dass "autoritäre Regime" gestohlene KI-Werkzeuge einsetzten, um "ausländische Daten zu erfassen und Propaganda zu betreiben". Er sagte, die USA würden diese Bemühungen blockieren. Außerdem forderte er die Verbündeten auf, keine billige Technologie aus solchen Ländern zu kaufen, und nannte als Beispiel den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes, bei dem westliche Unternehmen mit chinesischen Unternehmen um den Bau von Mobilfunkmasten in Teilen der Welt konkurrieren.

Einige US-Technologiemanager argumentieren auch, dass der Gewinn eines KI-Rennens gegen China eine lockerere Regulierung in den USA und Europa erfordert, um mithalten zu können. Am Dienstag erklärte OpenAI, dass das KI-Rennen mit China darüber entscheiden werde, ob die Technologie letztendlich Demokratien oder Autokratien zugutekomme.

"Die globalen Weichen für KI werden von einem dieser beiden Länder gestellt werden", sagte Chris Lehane, Vizepräsident für globale Angelegenheiten bei OpenAI, am Dienstag in Paris und sprach von den USA und China. "Es steht viel auf dem Spiel."

