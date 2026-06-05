Vandana Knitwear stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vandana Knitwear lud am 04.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 24,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 62,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 59,82 Millionen INR gegenüber 44,48 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net