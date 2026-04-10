Vanguard Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vanguard Mining lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD gegenüber -0,230 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.net