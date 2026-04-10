DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin61.163 -1,8%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vanguard Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vanguard Mining Corp Registered Shs
0,13 EUR 0,04 EUR 41,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vanguard Mining lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD gegenüber -0,230 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Vanguard Mining Corp Registered Shs

DatumMeistgelesen