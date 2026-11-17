Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 80,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen INR.

Vantage Knowledge Academy hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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