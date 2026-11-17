Vantage Knowledge Academy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Vantage Knowledge Academy hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 80,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen INR.
Redaktion Finanzen.net
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