Vantage Towers kooperiert mit Start-up für Stromerzeugung am Mast

FRANKFURT (Dow Jones)--Vantage Towers will Windenergie am Funkmast erzeugen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es dafür eine strategische Kooperation mit dem Windenergie-Start-up Mowea eingegangen. Der Vertrag umfasse in einem Pilotprojekt die Installation von insgesamt 752 Mikrowindturbinen an zunächst 52 Funkmasten von Vantage Towers in Deutschland.

Sobald die Genehmigungen vorliegen, sollen die Turbinen in der zweiten Jahreshälfte 2022 installiert werden. Die Kapazität wird bei bis zu 650 Megawattstunden pro Jahr liegen. Der Strom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern für den Betrieb der Mobilfunktechnik des größten Kunden Vodafone verwendet.

Vantage Towers geht davon aus, bei durchschnittlichen Windverhältnissen den Stromverbrauch seiner jeweiligen Standorte aus dem Stromnetz sowie die laufenden Stromkosten um bis zu zwei Drittel zu senken. Das entspreche einem jährlichen CO2-Einsparpotenzial im Vergleich zum deutschen Strommix von bis zu 239 Tonnen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)